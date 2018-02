Η Ελλάδα συνέχισε την αήττητη πορεία της στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου αφού επιβλήθηκε της Εσθονίας με 87-75 στο Ηράκλειο της Κρήτης. Η εθνική ομάδα εκμεταλλεύτηκε του ψηλούς της από τη στιγμή που οι φιλοξενούμενοι δεν είχαν να αντιπαρατάξουν κάτι ανάλογο.

Το ματς ξεκίνησε με τις δύο ομάδες να σκοράρουν ακατάπαυστα πίσω από τη γραμμή των τριών πόντων και έτσι οι Εσθονοί βρέθηκαν αν προηγούνται με 13-14 (7') και 20-21 (11').

Μπουρούσης και Μαυροειδής εναλλάξ πήραν περισσότερες προσπάθειες από ότι μέχρι εκείνη τη στιγμή. Αντίπαλο δεν είχαν κι έτσι πολύ γρήγορα κι αφού μπήκε στην εξίσωση του σκορ κι ο Κασελάκης η διαφορά πήγε στο +8 (35-27, 19').

Στην τρίτη περίοδο επέβαλλε πλήρως το ρυθμό της σε άμυνα κι επίθεση. Η πίεση στα μετόπισθεν δυσκόλεψε τη ζωή των αντιπάλων οι οποίοι δε μπορούσαν να σκοράρουν. Στην άλλη πλευρά τα πολλά καλάθια από αιφνιδιασμό έδωσαν αέρα διψήφιας διαφοράς πόντων η οποία έφτασε ακόμη και στο +22 (61-39, 30') με πρωταγωνιστή τον Βασιλόπουλο.

Η Εσθονία εκμεταλλεύτηκε κάπως το χαλάρωμα του ομοσπονδιακού συγκροτήματος καθώς και των πολλών αλλαγών του Σκουρτόπουλου και με τρίποντο του Σοκ μείωσαν σε 69-61 (35'). Χάρη στον Μπουρούση η Ελλάδα έδειξε την υποτυπώδη ψυχραιμία και δεν αντιμετώπισε κάποιο πρόβλημα στη συνέχεια παρά τα εύστοχα τρίποντα των Εσθονών.

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ: Η εθνική ομάδα πίεσε περισσότερο στην τρίτη περίοδο, βρήκε αρκετά εύκολα καλάθι στο ίδιο διάστημα και παίζοντας πιο ορθόδοξο μπάσκετ έφτασε στη νίκη.

ΕΚΑΝΕ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ: Ο Γιάννης Μπουρούσης σε 24:19 είχε 21 πόντους (4/6δ., 1/1τρ., 10/12β.), 8 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 2 λάθη, 4 κλεψίματα κι ένα κόψιμο.

ΠΕΡΑΣΕ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΚΟΥΜΠΗΣΕ: Ο Κριστιάν Κανγκούρ είναι ο πιο έμπειρος παίκτης της Εσθονίας άλλα έμεινε στους 3 πόντους.

ΣΗΜΕΙΟ-ΚΛΕΙΔΙ: Το σκορ ήταν 40-34 και μετά από ένα τρίλεπτο καλού μπάσκετ έγινε 50-35. με αυτό το επιμέρους 10-1 ξέφυγε για τα καλά η Ελλάδα.

Όταν στο τέλος η Εσθονία πλησίασε σε 78-72, βρήκε σκορ ο Μπουρούσης και γλύτωσε την ομάδα από τα χειρότερα.

ΑΦΑΝΗΣ «ΗΡΩΑΣ»: Ο Παναγιώτης Βασιλόπουλος σε 30΄ έκανε ρεκόρ καριέρας με 17 πόντους (3/5δ., 3/3τρ., 2/2β.), 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 λάθη και 3 κλεψίματα.

ΤΙ ΠΕΤΑΝΕ: Η Ελλάδα τη χαλαρότητα με την οποία μπήκε στο τελευταίο δεκάλεπτο. Η Εσθονία τα 19 λάθη.

Η ΦΑΣΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ: Το άλεϊ ουπ κάρφωμα του Γιάννη Μπουρούση ύστερα από πάσα του Νίκου Γκίκα στην τρίτη περίοδο.

Τα δεκάλεπτα: 20-18, 35-29, 61-42, 87-75

Ελλάδα (Σκουρτόπουλος): Λούντζης 3, Κατσίβελης 6, Αθηναίου 1, Μπουρούσης 21, Μαργαρίτης 9, Μποχωρίδης 7, Σάκοτα, Βασιλόπουλος 17, Μαυροειδής 11, Γκίκας 3, Γιαννόπουλος 3, Κασελάκης 4

Εσθονία (Σοκ): Σοκ 16, Ταλτς 12, Κέεντους 8, Χέρμετ, Κανγκούρ 3, Ντόρμπεκ 4, Κούρμπας, Κάγιουπανκ, Όλμρε 3, Κίτσινγκ 14, Παασόγια 13, Κουλαμάε

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Ελλάδα 3-0

Ισραήλ 2-1

Εσθονία 1-2

Μεγ. Βρετανία 0-3

.@HellenicBF were in control from start to finish against a brave team, celebrating a 87-75 win in Heraklion! #FIBAWC #ThisIsMyHouse pic.twitter.com/Ur0RcJt5zg

— FIBA World Cup (@FIBAWC) 23 Φεβρουαρίου 2018