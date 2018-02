Live στοίχημα όλες τις ώρες και αμέτρητα ειδικά στοιχήματα (21+)

Το 2/2 στην έδρα του έκανε το Ισραήλ (2-1) που επικράτησε με 82-75 της Μεγάλης Βρετανίας (0-3), στο τρίτο ματς των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2019.

Οι φιλοξενούμενοι είχαν φτάσει στο +10 (47-57, 24'), αλλά οι γηπεδούχοι μάζεψαν την διαφορά κι έφτασαν στην ανατροπή.

Για τους νικητές, ο Πνίνι είχε 18 πόντους, ο Χάουελ 16 και ο Λίμοναντ 15 και 6 ριμπάουντ.

Από τους προοσεχείς αντιπάλους της Ελλάδας, ο Ολασενί είχε 19 πόντους και 8 ριμπάουντ και οι Νέλσον και Μάρεϊ είχαν από 12 πόντους έκαστος.

Ο γκαρντ της Κύμης, Οκερέαφορ, μέτρησε 9 πόντους, 6 ριμπάουντ και 6 ασίστ σε 30:03.

Τα δεκάλεπτα: 18-20, 43-44, 64-61, 82-75.

.@TherealIBBA make a late run to get a very important win against @GBBasketball ! Re-live the plays from a great game! #FIBAWC #ThisIsMyHouse

https://t.co/yB4gFvEpdW pic.twitter.com/TRqruOdlSE

— FIBA World Cup (@FIBAWC) 23 Φεβρουαρίου 2018