Ήρθε η ώρα του ΛεΜπρόν Τζέιμς να πάρει το βραβείο του για την πιο αστεία φάση στο Shaqtin a fool.

O Σακίλ Ο'Νιλ δεν θα μπορούσε να τη χαρίσει στον Βασιλιά, ο οποίος έκανε δύο φορές παράβαση (βήματα) μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.

Δείτε τον Shaq Attack να το περιγράφει με τον δικό του απολαυστικό τρόπο.

LeBron takes a stroll… twice @KingJames is this week's #Shaqtin winner!

Presented by @hotelsdotcom pic.twitter.com/b2v9EvOKrm

— NBA on TNT (@NBAonTNT) 25 Δεκεμβρίου 2017