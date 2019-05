Πανηγύρισαν με την ψυχή τους οι Εφηβοι του Ολυμπιακού (vid)

Back to back πρωταθλητές Ελλάδος οι Έφηβοι! @olympiacos_the_academy MVP του τουρνουά ψηφίστηκε ο @pokusevski_aleksej #OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #OlympiacosBC #OlympiacosBCTheAcademy

A post shared by Olympiacos B.C. (@olympiacosbc) on May 5, 2019 at 8:29am PDT