Σλούκας για Εθνική: «Απογοήτευση και στενοχώρια, αξίζαμε περισσότερα! (pic)

Η Εθνική μας πήγε με όνειρα και φιλοδοξίες στο Παγκόσμιο, αλλά τελικά έμεινε εκτός 8άδας μετά το αποτέλεσμα στο ματς με την Τσεχία, αφού έπρεπε να νικήσουμε με 12 πόντους.

Ο Κώστας Σλούκας με ανάρτηση του έδειξε τον προβληματισμό του για την πορεία της Επίσημης Αγαπημένης, αναφέροντας πως άξιζε περισσότερα.

«Σκέφτομαι συνεχώς την ομάδα και τα συναισθήματα μου είναι απογοήτευση και στεναχώρια. Όλοι έχουμε ευθύνες, όπως και εγώ. Αυτο το γκρουπ των παικτών σίγουρα άξιζε περισσότερα», ανέφερε στο twitter ο γκαρντ της Φενέρ.

I continuously kept thinking about this team and sadly the feelings that remain are disappointment & sorrow..responsibilities are shared amongst each & every one of us including myself..this group of guys definitely deserved something greater!#HellasBasketball #HellasGotGame pic.twitter.com/qER3btPQMy

