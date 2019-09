Ο ίδιος ο Αυστραλός γκαρντ ανέφερε το μπέρδεμα στο twitter λέγοντας μεταξύ άλλων ότι δεν ήταν και το... καλύτερο βραβείο το οποίο «καιγόταν» να πάρει.

Δείτε το χαρακτηριστικό ποστάρισμά του.

Well that’s awks. Not the ultimate award I was after, but I was told by @BasketballAus on the bus post game that I made the All-Star Five.



Nek Minute...



Throw it on the fire

WE’LL BE BACK #Tokyo2020 @AUSOlympicTeam https://t.co/Sy6MaIMpky

— Patrick Mills (@Patty_Mills) September 17, 2019