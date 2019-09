Πανηγυρίζει το χρυσό με Queen και Radio GaGa ο Μαρκ Γκασόλ! (vid)

Ο Μαρκ Γκασόλ συνεχίζει να συνδυάζει τις καλύτερες στιγμές της καριέρας του με τους Queen και τον Φρέντι Μέρκιουρι.

Λίγα 24ωρα μετά το ξέφρενο πάρτι στον Καναδά και την παρέλαση των Ράπτορς για την κατάκτηση του πρωταθλήματος στο ΝΒΑ, ο Ισπανός σέντερ έγραψε στο Twitter: «Έτσι με είχα στο μυαλό μου... Ευχαριστώ Τορόντο που με έκανες να νιώσω σαν ροκ σταρ για μια ημέρα», συνδυάζοντας το με τον Φρέντι.

Πλέον η Ισπανία πανηγυρίζει το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Κύπελλο και ο Γκασόλ ανέβασε το Radio Gaga

Here we go again!!!

BEERPAPI pic.twitter.com/WmlFBDDgwp

— Marc Gasol (@MarcGasol) September 16, 2019