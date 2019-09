Έρχεται τιμωρία για τον Μπόγκουτ από την FIBA (vids)

Μετά από ένα φάουλ που πήρε η «φούρια ρόχα» στο ματς με την Αυστραλία, ο 34χρονος σέντερ είχε δείξει σε έναν διαιτητή ότι τα... παίρνει, κάνοντας ανάλογη χειρονομία με το χέρι του, ενώ την ώρα που πήγαινε στα αποδυτήρια, οι κάμερες τον «έπιασαν» να φωνάζει «γαμ!$%@νη ξεφτίλα».

Κανένας από την Αυστραλία δεν σχολίασε το περιστατικό, ούτε η ομοσπονδία, αλλά υπάρχει η αίσθηση ότι η τιμωρία του Μπόγκουτ δεν αργεί και αυτή θα αφορά είτε αποκλεισμό αγώνων, είτε πρόστιμο.

Η FIBA ενημέρωσε πως άρχισε έρευνα για να εξετάσει το ξέσπασμα του παίκτη, ενώ ο γενικός της γραμματέας, Ανδρέας Ζαγκλής, είχε υποστηρίξει την Κυριακή (15/09), πως υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες και αρχές και όταν ξεπερνιούνται τα όρια, τότε ακολουθεί πειθαρχική διαδικασία.

Andrew Bogut after foul on Marc Gasol witth 8 seconds to play

He “shows” money…pic.twitter.com/HE56yakMdD

— Emiliano Carchia (@Carchia) September 13, 2019