«Φανταστική χρονιά. Ευχαριστώ! Πρωταθλητές κόσμου!!!» έγραψε χαρακτηριστικά στα social media.

Υπενθυμίζουμε, ότι ο Μαρκ Γκασόλ, τρεις μήνες νωρίτερα είχε πανηγυρίσει και την κατάκτηση του πρωταθλήματος στο ΝΒΑ με τους Τορόντο Ράπτορς.

What an amazing year... THANKS!!!

CAMPEONES DEL MUNDO!!! pic.twitter.com/NUX3lAOIPr

— Marc Gasol (@MarcGasol) September 15, 2019