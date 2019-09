Κάνει τα μαγικά του και στον τελικό ο Καμπάτσο.

Ο γκαρντ των Αργεντινών έφυγε στον αιφνιδιασμό, έκανε μαγική προσποίηση στον Γιουλ και σκόραρε.

Δείτε τι έκανε

That moment when the amount of talent on the court is ridiculous#FIBAWC #ARGESP @cabboficial @BaloncestoESP

https://t.co/U6RPjx3FuZ pic.twitter.com/5XbKJOSXhf

— Basketball World Cup (@FIBAWC) September 15, 2019