Μιλς: Μοναδικός με 15+ πόντους σε όλα τα ματς! (pic)

Εξαιρετικός ήταν ο Πάτι Μιλς στο Παγκόσμιο, αλλά αυτό δεν έφτανε για τους Αυστραλούς.

Ο κορυφαίος σκόρερ των Boomers είναι ο μοναδικός παίκτης του Παγκοσμίου με 15+ πόντους σε όλα τα ματς.

Ένα στατιστικό που δείχνει πως σε πολλές περιπτώσεις, προσπαθούσε να κουβαλήσει μόνος του τη χώρα του.

Patty Mills has scored 15+ points in all his eight appearances in the FIBA Basketball World Cup 2019. He is the only player to have scored 15 or more points in each of his eight games in this year's tournament.

