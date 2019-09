Σημαντική είναι η συνεισφορά του Νάντο Ντε Κολό στο χάλκινο της Γαλλίας στο Παγκόσμιο.

Nando de Colo has already scored 130 points in this FIBA Basketball World Cup 2019, the most by any bench player in this year's competition.

— Emiliano Carchia (@Carchia) September 15, 2019