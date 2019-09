Ο Φουρνιέ πήρε το μετάλλιο και το έβαλε την κάλτσα του! (pics & vid)

Να έφταιγε ότι, παρά τους 16 πόντους του, είχε 5/17 σουτ; Να έφταιγε ότι αντί να χαμογελά τώρα για το χρυσό, έμεινε με το χάλκινο;

Κανείς δεν ξέρει για να εξηγήσει τη διάθεση του Εβάν Φουρνιέ, αμέσως μετά την ανατροπή επί της Αυστραλίας και την κατάκτηση της τρίτης θέσης στο Παγκόσμιο Κύπελλο της Κίνας.

Ο παίκτης των Μάτζικ παρέλαβε το μετάλλιό του στην απονομή κι αυτό έμεινε μόλις για... ένα δευτερόλεπτο στο λαιμό του, καθώς το έβγαλε και στη συνέχεια το έβαλε στην κάλτσα του!

Χαρακτηριστικό είναι και το στιγμιότυπο που όλοι πανηγυρίζουν και χαμογελούν στο βάθρο και ο ίδιος απλά δεν βλέπει την ώρα να φύγει!

Evan Fournier got the bronze medal and put it in his socks LOL

— Sportando (@Sportando) September 15, 2019