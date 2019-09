«Τρέλα» στο twitter για το χάλκινο της Γαλλίας! (pics)

Υπό το βλέμμα του Τόνι Πάρκερ, οι «τρικολόρ» επέστρεψαν από το -15 και πήραν προβάδισμα στην τελευταία περίοδο, για να νικήσουν την Αυστραλία και να πανηγυρίσουν το χάλκινο μετάλλιο.

Ομάδες, παίκτες και... όλος ο κόσμος τη συγχαίρει στο twitter.

FRANCE TAKES BRONZE

Nando de Colo (19p) and Evan Fournier (16p) lead the way in a 67-59 win over Australia. (: @FIBAWC) pic.twitter.com/krGAaH97zo

