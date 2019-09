«Διαθέσιμοι Κάρι και Γκριν για τους Ολυμπιακούς Αγώνες»! (pic)

Η συζήτηση που έγινε για την απουσία μεγάλων ονομάτων από το Παγκόσμιο Κύπελλο της Κίνας ήταν μεγάλη και από ένα σημείο και μετά ο Γκρεγκ Πόποβιτς αποφάσισε να μην το σχολιάζει άλλο, προτιμώντας να σταθεί σε όσους προσέφεραν τις υπηρεσίες του σε αυτόν.

Το καλοκαίρι του 2020 μπορεί να αργεί ακόμα, αλλά οι ΗΠΑ, έχοντας εξασφαλίσει την πρόκρισή της στους Ολυμπιακούς Αγώνες, φαίνεται πως θα είναι πιο... έτοιμη και θα ετοιμάσει μια νέα «Redeem Team» (ομάδα... εκδίκησης, κάτι ανάλογο με το 2008, καθώς όταν ηττήθηκε το 2006 από την Ελλάδα στον ημιτελικό του Παγκοσμίου, στους Ολυμπιακούς κατέβασε την καλύτερη ομάδα της).

Ήδη, Στεφ Κάρι και Ντρέιμοντ Γκριν φέρεται να έχουν δηλώσει πως θα είναι έτοιμοι για την εθνική τους, καθώς ο δημοσιογράφος Μαρκ Στέιν υποστήριξε ότι αναμένεται να είναι διαθέσιμοι για τον Γκρεγκ Πόποβιτς.

Stephen Curry and Draymond Green are expected to make themselves available to play for Team USA in the 2020 Olympics, per @TheSteinLine. pic.twitter.com/9ViYdZ8xwg

— Basketball Forever (@Bballforeverfb) September 15, 2019