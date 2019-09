Τζινόμπιλι: «Η Αργεντινή παίζει στον τελικό, δεν πίστευα ότι θα το ζήσω»! (pics)

Ο «θρύλος» των «γκαούτσος» και των Σπερς είναι ανυπόμονος κι ενθουσιασμένος για τον μεγάλο τελικό της ομάδας του με την «φούρια ρόχα», κάτι το οποίο έδειξε ξανά στο twitter.

«Είναι 15 Σεπτεμβρίου. Σήμερα η Αργεντινή παίζει στον τελικό του Παγκοσμίου! Ναι, είναι σήμερα! Μεγάλη στιγμή για το άθλημά μας! Πάμε παιδιά! 17 χρόνια από την προηγούμενη εμπειρία μας στην Ινδιανάπολη και 13 μετά το Τόκιο. Δεν πίστευα πως θα ζούσα τόσο γρήγορα κάτι τέτοιο ως φίλαθλος! Χαίρομαι! Τρομερή αίσθηση!».

#FIBAWC 17 años después de nuestra anterior experiencia en Indianápolis y 13 después de acariciarla en Tokio. No me imaginé vivirla de nuevo tan rápido como hincha. Me encanta! Tremenda sensación!

