«Κάντε like για να δείτε τον Σκόλα στο Τόκιο» (pic)

Μπορεί να είναι 39 ετών, αλλά ο Σκόλα είναι ο μεγάλος πρωταγωνιστής του Παγκοσμίου.

Πραγματοποιεί εκπληκτικές εμφανίσεις με την Αργεντινή, οδηγώντας την Αργεντινή στον τελικό.

Η FIBA έφτιαξε ένα υπέροχο σκίτσο και ζήτησε από τους ακόλουθους της να κάνουν like για να δουν τον Σκόλα στους Ολυμπιακούς του Τόκιο.

Μακάρι να παίξει ο τεράστιος Λουίς και στο επόμενο μεγάλο τουρνουά.

Like and RT if you want to see @LScola4 in #Tokyo2020@Olympics @Tokyo2020 pic.twitter.com/7m1vIQntgM

— FIBA (@FIBA) September 14, 2019