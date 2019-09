Mίτσελ: Έτοιμος να... παλέψει για τους Ολυμπιακούς του Τόκιο! (vid)

Η Team USA απέτυχε στο Παγκόσμιο και ο Μίτσελ ήταν ίσως ο μοναδικός παίκτης που διασώθηκε.

Ο παίκτης των Τζαζ αποχαιρέτησε το Παγκόσμιο, αλλά ανανέωσε το ραντεβού του για την προετοιμασία του επόμενου καλοκαιριού ενόψει των Ολυμπιακών του Τόκιο.

Πάντως το έργο του δεν θα είναι εύκολο, αφού εκεί θα έχει να ανταγωνιστεί καλύτερους παίκτες, καθώς στους Ολυμπιακούς οι Αμερικανοί κατεβάζουν πολύ καλύτερες ομάδες σε σχέση με τα Παγκόσμια.

.@spidadmitchell signing off from Beijing! See you in prep for @Tokyo2020!

#USAGotGame pic.twitter.com/R5WF4NAPuW

— USA Basketball (@usabasketball) September 14, 2019