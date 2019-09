Τζινόμπιλι: «Με τρεις μύθους του παιχνιδιού» (pic)

Τέσσερις παικταράδες μαζί, σε μία φωτογραφία γεμάτη μπάσκετ. Οι Σμιντ, Κόμπι, Τζινόμπιλι και ο Παναγιώτης Γιαννάκης βρέθηκαν όλοι μαζί στον ημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου και έβγαλαν μια φωτογραφία που φέρνει συγκίνηση και νοσταλγία. Ο Μανού ανέβασε και ο ίδιος την φωτογραφία στο twitter και σχολίασε: «Με σπουδαία παρέα μετά το χθεσινοβραδινό παιχνίδι. Με τρεις μύθους του παιχνιδιού. Όσκαρ, Κόμπι και Γιαννάκης».

Excelentemente acompañado anoche después del partido. Con 3 idolos del básquet mundial!

In amazing company after last night's game. With 3 legends of the game!

Oscar, Kobe & Giannakis! pic.twitter.com/nz1byICNmr

— Manu Ginobili (@manuginobili) September 13, 2019