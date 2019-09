Σκαριόλο: «Η Αυστραλία έκανε το επίτευγμά μας ακόμα μεγαλύτερο»! (vid)

Ο προπονητής της «φούρια ρόχα» είπε μετά τη νίκη επί της Αυστραλίας και την πρόκριση στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου: «Είναι ωραίο συναίσθημα να είσαι στο τελικό. Θέλω να συγχαρώ τους παίκτες μου, αλλά και την Αυστραλία, που έπαιξε πολύ ωραία, πάλεψε μέχρι την τελευταία στιγμή. Ξέραμε πόσο ανταγωνιστικοί, δυνατοί και ταλαντούχοι είναι και πως έχουν έναν πολύ καλό προπονητή. Ήταν μια μεγάλη αναμέτρηση. Δυστυχώς, βρεθήκαμε δυο φορές να νικάμε, αλλά και τις δύο ήταν πολύ κλειστό το ματς και πρέπει να τους δώσω τα εύσημα. Κατά την γνώμη μου, όλα αυτά κάνουν πιο μεγάλο το επίτευγμά μας. Σε κρίσιμα σημεία κατάφεραν να πάρουν σωστές αποφάσεις, είναι σκληροί. Αλλά κι εμείς βελτιωθήκαμε, πήραμε καλές αποφάσεις επίσης στα τελευταία 5-6 λεπτά της κανονικής διάρκειας, αλλά και στην παράταση. Συγχαρητήρια, όχι μόνο για την προσπάθεια και το χαρακτήρα τους, αλλά και για την ικανότητά τους να έχουν κρύο... αίμα και να πάρουν σωστές αποφάσεις».

Για το ότι είναι η Ισπανία είναι η καλύτερη ομάδα της 15ετίας, σχολίασε: «Είναι μια μίξη διαφόρων παραγόντων. Θα έλεγα πως "winning fits the ability to keep winning". Όσο περισσότερο παίζεις σε προημιτελικά, ημιτελικά ή τελικούς, τόση περισσότερη εμπειρία παίρνεις και καλώς εχόντων των πραγμάτων, όσο νικάς, τόσο περισσότερο ξέρεις τον τρόπο για να το κάνεις, πως να τα καταφέρεις και πότε είναι η κατάλληλη στιγμή για να "χτυπήσεις". Κάποιοι από τους παίκτες μας, όχι πολλοί, ίσως πέντε, έχουν παίξει σε πολλά τέτοια ματς και είναι ηγέτες στα περισσότερα παιχνίδια. Έχουμε κάποιους που μας βοηθούν και νέους που μαθαίνουν κι έτσι βλέπουμε το μέλλον μας. Αργά ή γρήγορα - ελπίζω αργά - κάποιοι από αυτούς θα τελειώσουν την καριέρα τους και ελπίζω να δώσουν μαθήματα στους συμπαίκτες τους, για να βοηθήσουν την χώρα μας και το μπάσκετ να συνεχίσει να είναι ανταγωνιστικό, ακόμα κι όταν τα τοπ ταλέντα ολοκληρώσουν την καριέρα τους».

Για τον Ρίκι Ρούμπιο και την εξέλιξή του σε ηγέτη της ομάδας, υποστήριξε: «Είναι αυτό που ήθελα. Υπάρχουν δύο εκδοχές. Η μία λέει πως ο Ρίκι έχει βελτιωθεί πολύ ως σκόρερ και τέλος. Είναι καλύτερος από πριν, έχει μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, έχει βάσεις, δουλεύει το σουτ του. Δεύτερον, χωρίς τον Χουάν Κάρλος Ναβάρο, τον Πάου Γκασόλ, τον Σέρχι Ροντρίγκεθ, τον Νίκολα Μίροτιτς ή τον Σερτζ Ιμπάκα, έπρεπε να κάνει το βήμα μπροστά, από οποιαδήποτε οπτική γωνία. Είναι καλό να σκοράρει κάθε παίκτης, όσο δεν επηρεάζει το ομαδικό μπάσκετ, που είναι η κύρια ιδέα μας, από πάντα. Είναι ωραία που ο Ρίκι συνεχίζει να απασχολεί τους αντιπάλους του, ώστε να σκοράρει. Είναι πολύ καλός σκόρερ, οργανωτής και αμυντικός».