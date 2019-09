Τρελαμένος με διαιτησία ο Μπόγκουτ: «Γαμ... ξεφτίλα!» (pic & vid)

Ένα ανύπαρκτο φάουλ που χρεώθηκε ο Μπόγκουτ (το κέρδισε ο Γκασόλ) στα δευτερόλεπτα του ματς και με την Αυστραλία στο +1, οδήγησε τον παίκτη των Boomers να κάνει χειρονομία για χρηματισμό των διαιτητών.

Ο Μπόγκουτ ήταν έξαλλος και στη μεικτή ζώνη μετά το τέλος, φωνάζοντας πως όλο αυτό είναι γαμη... ξεφτίλα, αναφερόμενος φυσικά στους διαιτητές.

Andrew Bogut screaming in the mixed zone that refereeing is a fucking disgrace

— Emiliano Carchia (@Carchia) September 13, 2019