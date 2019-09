Ξέσπασε ο Τέρνερ: «Εμείς είμαστε αυτοί που βγήκαμε μπροστά, οι άλλοι έκαναν πίσω» (pics)

Οι ΗΠΑ δεν τα κατάφεραν στο φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο, επιστρέφουν χωρίς επιτυχία στην χώρα τους και πλέον όλοι μπορούν να πουν όσα σκέφτονται. Ο Τέρνερ μετά την ήττα από την Σερβία και λίγο πριν την επιστροφή, σχολίασε όλα όσα έγιναν, ενώ έριξε και την... μπηχτή του σε όσους δεν βρέθηκαν τελικά στα γήπεδα της Κίνας.

«Από την αρχή μέχρι το τέλος αυτό το ρόστερ θυσίασε τόσα πολλά για την χώρα μας. Το καλοκαίρι μας, τα σώματα μας, την ψυχολογία μας. Δεν τα καταφέραμε και κανείς δεν μπορεί να είναι πιο στεναχωρημένος από εμάς, αλλά μπορείτε να είτε για το παιχνίδι μας, όχι για την καρδιά μας. Ο χαρακτήρας μας, το πνεύμα μας το απλώσαμε στο παρκέ σε κάθε παιχνίδι.

Μην είστε ασεβείς με εμάς, τους προπονητές ή το μπάσκετ της Αμερικής, αλλά σεβαστείτε ότι το μπάσκετ είναι διεθνές παιχνίδι και αυτές οι χώρες είναι ταλαντούχες. Ήταν τιμή μου να έχω αυτούς τους συμπαίκτες και θα πήγαινα στον πόλεμο για εσάς οποιαδήποτε στιγμή. Εμείς είμαστε αυτοί που βγήκαμε μπροστά, όταν οι άλλοι έκαναν πίσω. Πήραμε την πρόκριση για τους Ολυμπιακούς Αγώνες και έχουμε δουλειά να κάνουμε για να χτίσουμε ξανά την κληρονομιά μας, που υπάρχει πριν από εμάς, αν και μας βρήκε σε λάθος στιγμή της ιστορίας. Αυτό θα κάνει το επόμενο μετάλλιο πιο γλυκό».

