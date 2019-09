Εντυπωσιακός ο Τόμας Σατοράνσκι κόντρα στην Πολωνία.

Ο ηγέτης των Τσέχων δεν βρήκε κανέναν αντίπαλο μπροστά του και δεν είχε πρόβλημα να καρφώσει εντυπωσιακά.

Δείτε τη φάση

I will keep it simple: @satoransky #FIBAWC #POLCZE

https://t.co/U6RPjwM4Dr@ceskybasketbal pic.twitter.com/LcoBjZtV0X

— Basketball World Cup (@FIBAWC) September 12, 2019