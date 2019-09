Φοβερό! Χωρίς ΗΠΑ και ομάδα από τις πρώην Σοβιετική Ένωση και Γιουγκοσλαβία τα ημιτελικά!

Είτε μιλάμε για Παγκόσμιο Κύπελλο, είτε μιλάμε για Ολυμπιακούς Αγώνες, φέτος είναι η πρώτη φορά που τα ημιτελικά θα διεξαχθούν χωρίς τις ΗΠΑ αλλά και ομάδα από την πρώην Σοβιετική Ένωση (Ρωσία, Λιθουανία κ.ο.κ.) και την Γιουγκοσλαβία (Σερβία, Κροατία κ.ο.κ.)

Translation: First time ever there's no USA, Soviet Union (or former Soviet countries) or Yugoslavia (or former Yugoslav countries) at the semifinals of a major FIBA tournament.



(Meaning World Cup or Olympic Games).



