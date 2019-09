Τελευταία στιγμή θα κριθεί του Τέιτουμ κόντρα στην Γαλλία (pic)

Ο Τζέισον Τέιτουμ κάνει αγώνα δρόμου για να καταφέρει να παίξει κόντρα στην Γαλλία για το νοκ άουτ ματς των προημιτελικών. Ο παίκτης ταλαιπωρείται από σοβαρό τραυματισμό στον αστράγαλο και παλεύει να καταφέρει να αγωνιστεί τελικά. Σύμφωνα με τις πληροφορίες από τους Αμερικανούς, θα κριθεί τελευταία στιγμή η συμμετοχή του στο κρίσιμο ματς με την Γαλλία και θα παρθεί η απόφαση πριν την έναρξη του παιχνιδιού (14:00).

Jayson Tatum (ankle) is a game time decision for Team USA vs. France in World Cup quarterfinals. Game is at 7 am ET on ESPN2 & ESPNApp

— Brian Windhorst (@WindhorstESPN) September 11, 2019