Aντίστροφα μετρά η Team USA για τον προημιτελικό με Γαλλία (14:00), με τον Τζέισον Τέιτουμ να έχει χάσει τα 2 τελευταία ματς της ομάδας του λόγω τραυματισμού.

Δεν τον θέλει και πολύ στην Κίνα τον παίκτη των Σέλτικς.

Παρήγγειλε να φάει αστακό, όμως του τον σέρβιραν και ήταν ζωντανός.

Δείτε τον να κουνιέται

Think Jayson Tatum may pass on the lobster next time

(via Jayson Tatum/Snapchat) pic.twitter.com/KCuEqRHOnJ

— NBA on ESPN (@ESPNNBA) September 10, 2019