Τρελαμένος Κινέζος με τον Παναθηναϊκό περίμενε τους Παπαπέτρου και Καλάθη! (pics)

Ένας Κινέζος έχει μεγάλη αγάπη για τον Παναθηναϊκό ΟΠΑΠ και τους Έλληνες παίκτες του και με την Εθνική ομάδα να βρίσκεται στην Κίνα για το Παγκόσμιο Κύπελλο δεν έχασε την ευκαιρία, πήγε έξω από το ξενοδοχείο, περίμενε υπομονετικά και έβγαλε φωτογραφίες με τον Παπαπέτρου και τον Νικ Καλάθη.

Arrive at the entrance of the hotel at noon and wait until Ioannis Papapetrou comes out in the evening. pic.twitter.com/7h2Jy44c5R

— liwenhe (@liwenhe1) September 10, 2019