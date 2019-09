ΗΠΑ-Βραζιλία: Πολύ... μπάσκετ στις εξέδρες η «σελεσάο»! (vid)

Ο τηλεοπτικός φακός «έπιασε» μια νεαρή «εκρηκτική» Βραζιλιάνα να κλέβει την παράσταση με την... σάμπα της.

Sweet Brazilian fan at the World Cup (via @DaRonz82) pic.twitter.com/VhW7eQlhv3

— Emiliano Carchia (@Carchia) September 9, 2019