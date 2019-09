Ιορδανία - Σενεγάλη 79-77: Πρώτη νίκη και χωρίς Ντουβερίογλου (pics & vids)

Έστω και αργά, η Ιορδανία έκανε την πρώτη της νίκη στο τελευταίο της ματς στο Παγκόσμιο Κύπελλο, καθώς επικράτησε της Σενεγάλης με 79-77, σε ένα παιχνίδι που ήταν ντέρμπι από την αρχή, μέχρι το τέλος και δεν ξέφυγε ποτέ σε διψήφια διαφορά το σκορ.

Για τη Σενεγάλη, που έμεινε χωρίς νίκη στην μεγάλη διοργάνωση της Κίνας, ο Εντογιέ μέτρησε 22 πόντους και 11 ριμπάουντ, ο Μο Φαγιέ 17 πόντους και ο Γκουέγιε 11 πόντους.

Το ματς

Η Σενεγάλη ήταν κυρίαρχη στα πρώτα λεπτά (5-11, 5'), αλλά η Ιορδανία αντέδρασε και με επιμέρους 17-5, πέρασε μπροστά στο 10' (22-16). Ο Μο Φαγιέ έδωσε βοήθειες σε δημιουργία, σκοράρισμα και άμυνα, με αποτέλεσμα η Σενεγάλη να πάρει και πάλι τον έλεγχο (31-34, 17') και να κρατήσει το προβάδισμα στο ημίχρονο (35-36, 20').

Η Ιορδανία έμενε κοντά στο σκορ (46-48, 25'), αλλά η Σενεγάλη έκανε μικρό σερί για το 46-55 (27'). Παρόλα αυτά, οι τυπικά φιλοξενούμενοι έπαθαν... μπλακ άουτ, έχαναν τα σουτ και η Ιορδανία έφτασε στον πόντο (55-56, 30'). Οι τυπικά γηπεδούχοι πήραν τα ηνία του ματς (62-56, 34'), η Σενεγάλη ισοφάρισε (64-64, 36'), αλλά η Ιορδανία έκανε σερί (71-64, 38') και κατάφερε να νικήσει στο τέλος (79-77).

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ: Η Ιορδανία είχε καλύτερο ποσοστό στις βολές και πήρε 19 πόντους από τα 19 λάθη της Σενεγάλης.

ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ: Ο Νταρ Τάκερ έκανε τρομερό ματς με 34 πόντους και 11 ριμπάουντ.

ΑΦΑΝΕΙΣ «ΗΡΩΕΣ»: Ο Αλαουάντι είχε 18 πόντους και ο Αμπάς 8 και 7 ριμπάουντ.

ΠΕΡΑΣΕ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΚΟΥΜΠΗΣΕ: Ο Ιμπαΐμα Φαγιέ επιθετικά δεν βοήθησε, καθώς είχε 0/8 σουτ σε 30:58.

ΣΗΜΕΙΟ-ΚΛΕΙΔΙ: Με το σκορ στο 77-75 και 6'' για το τέλος, ο Εντογιέ αστόχησε σε τρίποντο από τη γωνία.

ΤΙ ΠΕΤΑΝΕ: Η Ιορδανία τα ριμπάουντ, η Σενεγάλη την ευκαιρία να πάρει τη νίκη.

Η ΦΑΣΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ: Το εντυπωσιακό κάρφωμα του Τάκερ στον αιφνιδιασμό!

Ibrahim with a behind-the-back-bounce dish for the Dar Tucker finish! #JordanGotGame #JORSEN #FIBAWC@jbf_jo

https://t.co/U6RPjx3FuZ pic.twitter.com/8hJEuc4aoG

— Basketball World Cup (@FIBAWC) September 9, 2019