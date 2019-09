Η Ισπανία επικράτησε της Σερβίας και θα παίξει με την Πολωνία στα προημιτελικά.

Πρωταγωνιστής ήταν ο Ρίκι Ρούμπιο που είχε 19 πόντους, 5 ριμπάουντ και 4 ασίστ.

Δείτε τις καλύτερες στιγμές του γκαρντ της ρόχα

Take a seat, class is now in session.@rickyrubio9#FIBAWC #EspañaGotGame @BaloncestoESP pic.twitter.com/nCPLT0NQly

— Basketball World Cup (@FIBAWC) September 8, 2019