Με το άνετο 91-65 νίκησε η Αργεντινή την Πολωνία.

Ο Καμπάτσο έκανε ξανά τα... μαγικά του αφού τελείωσε το ματς με 7 πόντους, 6 ασίστ και 5 ριμπάουντ. Μερικές από τις ασίστ ήταν από άλλο πλανήτη.

Δείτε τα καλύτερα του

'The Magician' @facucampazzo put on a show on the way to his 7 points, 5 rebounds and 6 assists !@cabboficial#ArgentinaGotGame #FIBAWC pic.twitter.com/RlfgsODYiw

— Basketball World Cup (@FIBAWC) September 8, 2019