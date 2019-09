Πουέρτο Ρίκο - Ιταλία 89-94: Ανατροπή από το -26 και νίκη στην παράταση! (pics & vids)

Τρομερό ματς έγινε στο «Wuhan Sports Center», με την Ιταλία να παίρνει τη νίκη (89-94) στην παράταση.

Η ομάδα του Μέο Σακέτι επέστρεψε από το -26 (59-33, 34') κι έφτασε στο +7 (68-75, 36'), το Πουέρτο Ρίκο αντέδρασε και το παιχνίδι οδηγήθηκε στην παράταση, αφού ο Γκαλινάρι αστόχησε από το κέντρο.

Στο έξτρα πεντάλεπτο, η Ιταλία κράτησε τον έλεγχο, αν και οι Πορτορικανοί θα μπορούσαν να πάνε σε ακόμα μια παράταση, αν έβρισκε στόχο ο Χουέρτας σε τρίποντο, με 10'' να απομένουν για το ματς.

Για την ομάδα του Έντι Κασιάνο, ο Μπάλκμαν είχε 14 πόντους, οι Μπράουνι και Ροντρίγκεθ από 13 και ο Χουέρτας 11.

Το ματς

Το Πουέρτο Ρίκο ήταν κυρίαρχο στη ρακέτα στα πρώτα λεπτά (8-2, 3'), αλλά η Ιταλία κατάφερε να ισοφαρίσει (11-11, 5'). Οι τυπικά γηπεδούχοι έκαναν νέο σερί (17-11, 8') και πήγαν στο +11 στο δεκάλεπτο (24-13), με λέι απ του Ροντρίγκεθ στη λήξη. Η Ιταλία φαινόταν αδιάφορη και κουρασμένη και το Πουέρτο Ρίκο δεν... πατούσε φρένο, με αποτέλεσμα να φτάσει τη διαφορά στο +24 (46-22, 17'), για να κάνει το 46-26 στο 20'.

Το Πουέρτο Ρίκο είχε τον έλεγχο κι έφτασε στο +26 (59-33, 34'), αλλά η Ιταλία έβγαλε λίγο το πείσμα της κι έκανε ένα σερί 10-0, για να μειώσει στο 61-48 (29') και ο Τεσιτόρι έκανε το 64-50 στο 30'. Η «σκουάντρα ατζούρα»... ξύπνησε, τα σουτ μπήκαν και με πρωταγωνιστές τους Μπελινέλι – Φιλόι - Τεσιτόρι, έγινε επιμέρους 4-25 και πήρε... κεφάλι στο σκορ (68-75, 36'). Οι Πορτορικανοί, όμως, δεν εγκατέλειψαν και πλησίασαν στο 79-81 (39'). Ο Μπελινέλι με 2/2 βολές έκανε το 79-83, ο Ροντρίγκεθ έκανε το 81-83, έχασε τη βολή από το φάουλ του Τεσιτόρι, αλλά ο Μπάλκμαν μάζεψε και ισοφάρισε (83-83). Η Ιταλία είχε την τελευταία επίθεση, ο Μότζικα έκλεψε την μπάλα από τον Χάκετ, ο Ροντρίγκεθ έκανε λάθος πάσα, ο Γκαλινάρι έκλεψε και αστόχησε σε σουτ στη λήξη.

Στο έξτρα πεντάλεπτο και με το σκορ στο 85-86, ο Μπάλκμαν έκανε φάουλ στον Μπελινέλι για το 85-88 και ο Αμπάς «σιγούρεψε» τη νίκη (85-90). Βέβαια, ο Χουέρτας θα μπορούσε να είχε πάει το ματς σε δεύτερη παράταση, αν έβρισκε στόχο από τα 6.75μ (87-90). Ο Μπελινέλι έβαλε δυο βολές για το 87-92, ο Μπράουνι μείωσε σε 89-92 και ο Γκαλινάρι έκανε το 89-94 με 2/2 βολές.

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ: Το 33-19 επιμέρους στην 4η περίοδο επέτρεψε στην Ιταλία να κάνει... όνειρα για νίκη. Βελτίωσε το ποσοστό της στα σουτ και έδωσε περισσότερες ασίστ.

ΕΚΑΝΑΝ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ: Μπελινέλι (27π., 6ρ.) και Γκαλίνάτι (22π., 6ρ., 5ασ.) ήταν οι κορυφαίοι για την Ιταλία.

ΑΦΑΝΕΙΣ «ΗΡΩΕΣ»: Ο Αμπάς βοήθησε με 14 πόντους και 8 ριμπάουντ και οι Τεσιτόρι και Μπιλίγκα με 12 και 10, αντίστοιχα.

ΠΕΡΑΣΕ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΚΟΥΜΠΗΣΕ: Ο Κλαβέλ σε 16:46 είχε 2/10 σουτ.

ΣΗΜΕΙΟ-ΚΛΕΙΔΙ: Με το σκορ στο 85-86, ο Μπάλκμαν έκανε φάουλ στον Μπελινέλι για το 85-88 και ο Αμπάς έδωσε προβάδισμα (85-90). Ο Χουέρτας θα μπορούσε να δώσει άλλη τροπή στο ματς, αν έβρισκε στόχο από τα 6.75μ με το σκορ στο 87-90.

ΤΙ ΠΕΤΑΝΕ: Το Πουέρτο Ρίκο «πέταξε» διαφορά 26 πόντων και ηττήθηκε, η Ιταλία άργησε να... ξυπνήσει κι έμεινε στους 26 πόντους στο ημίχρονο.

Η ΦΑΣΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ: Οι 11 πόντοι του Μπελινέλι στην 4η περίοδο έβαλαν την Ιταλία ξανά μέσα στο παιχνίδι!

This Belinelli guy is getting out of hand, @Italbasket ... 11 points in the 4th Q, and counting! #FIBAWC

https://t.co/U6RPjwM4Dr@SkySport #ItaliaGotGame #PURITA pic.twitter.com/cnHfvHrfn9

— Basketball World Cup (@FIBAWC) September 8, 2019