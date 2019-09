Ακτή Ελεφαντοστού - Κορέα 71-80: Πρώτη νίκη έστω και... αργά! (pics & vids)

Έστω και αργά, η Κορέα κατάφερε να κερδίσει τις εντυπώσεις και να κάνει την πρώτη της νίκη στη μεγάλη διοργάνωση της Κίνας, αφού επικράτησε της Ακτής Ελεφαντοστού με 80-71.

Η ομάδα του Σανγκ Σικ Κιμ έθεσε τις βάσεις για τη νίκη από νωρίς, ενώ οι Αφρικανοί έκαναν ένα comeback στο τέλος, αλλά χωρίς επιτυχία.

Για την Ακτή Ελεφαντοστού, ο Αμπουό είχε 15 πόντους και οι Ντιαμπατέ και Πάμπα από 12 έκαστος.

Το ματς

Η Κορέα μπήκε πολύ δυναμικά στο ματς, με την Ακτή Ελεφαντοστού να κοντράρει (7-6, 4'). Οι τυπικά φιλοξενούμενοι, όμως, έκαναν σερί για το 7-12 (6') και έμεινα μπροστά στο δεκάλεπτο (14-18), ευστοχώντας από τα 6.75μ. Η ομάδα του Σανγκ Σικ Κιμ ανέβασε την απόδοσή της (16-31, 12'), βρίσκοντας εύκολα πόντους στη ρακέτα (36% - 72% δ.) και παίρνοντας ξανά πολύτιμη βοήθεια από τον Γκούνα Ρα, για να φτάσει στο +20 στο ημίχρονο (30-50, 20').

Η Κορέα συνέχιζε σε ξέφρενο ρυθμό (41-66, 16') και στην τρίτη περίοδο, αλλά η Ακτή Ελεφαντοστού έβγαλε αντίδραση και μείωσε στο 30' (47-66). Η ομάδα του Πάολο Νταβίντε Πόβια συνέχισε την αντεπίθεσή της και με επιμέρους 12-2 έριξε την διαφορά στο 59-68 (34'). Η Κορέα έκανε νέο σερί 8-0 (59-76, 36') και κατάφερε να φτάσει στη νίκη, η Ακτή κατάφερε να μειώσει ξανά (71-78, 39'), αλλά όλα είχαν πάρει το δρόμο τους για τη νίκη της ομάδας του Σανγκ Σικ Κιμ (71-80).

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ: Η Κορέα είχε 58% στα δίποντα και μοίρασε 10 περισσότερες ασίστ.

ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ: Ο Γκούνα Ρα ήταν ξανά θεαματικός με 26 πόντους και 16 ριμπάουντ.

ΑΦΑΝΕΙΣ «ΗΡΩΕΣ»: Ο Χέο πρόσθεσε 16 πόντους (4/7τρ.) και ο Παρκ 14.

ΠΕΡΑΣΕ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΚΟΥΜΠΗΣΕ: Αρκετοί παίκτες δεν βοήθησαν την Ακτή επιθετικά, αλλά ο Σι σε 8 λεπτα δεν έκανε τίποτα απολύτως.

ΣΗΜΕΙΟ-ΚΛΕΙΔΙ: Το σερί 8-0 της Κορέας στα τελευταία λεπτά, μόλις μείωσε η Ακτή.

ΤΙ ΠΕΤΑΝΕ: Η Κορέα την αδράνεια στο τέλος, η Ακτή ότι... ξύπνησε αργά. Αμφότερες τα τρίποντα.

Η ΦΑΣΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ: Το circus shot του Φοφάνα!

