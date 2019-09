Θέαμα μοίρασε ο Χάρισον Μπαρνς κόντρα στην Εθνική μας, ενώ το ίδιο έκανε και ο Greek Freak.

Ξεφορτώθηκε τον Σλούκα και βρήκε την ευκαιρία να καρφώσει εντυπωσιακά ανενόχλητος, αλλά λίγο αργότερα ο Αντετοκούνμπο απάντησε με φοβερή πτήση.

Δείτε τη φάση

Welcome to our jam session brought to you by @HBarnes & @Giannis_An34!



September 7, 2019