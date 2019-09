Εκπληκτικός ήταν ο ηγέτης των Τσέχων κόντρα στη Βραζιλία.

Ο Σατοράνσκι διέλυσε την άμυνα των Βραζιλιάνων με 20 πόντους και 9 ασίστ, ενώ κατέβασε και 7 ριμπάουντ.

Αυτό οδήγησε την ομάδα του σε μεγάλη νίκη με 93-71.

Δείτε τι έκανε

20PTS I 7REB I 9AST I 3STL I 35EFF

@Satoransky was UNREA fueling @CeskyBasketbal to their 3W in #FIBAWC! #CzechRepublicGotGame

https://t.co/qee22jLSCi pic.twitter.com/H8HS8NwGph

— Basketball World Cup (@FIBAWC) September 7, 2019