Η σχέση του Τομπάιας Χάρις με τον Μπόμπαν Μαριάνοβιτς είναι γνωστή. Οι δυο τους είναι κολλητοί φίλοι και όπως είναι λογικό ο NBAer δεν γίνεται να μην παρακολουθεί όσα κάνει ο Σέρβος ψηλός στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Ο Μαριάνοβιτς έβγαλε μια θεότρελη no look πάσα κόντρα στο Πουέρτο Ρίκο και ο Χάρις σχολίασε με χιουμοριστική διάθεση... «όχι δεν το έκανε», για τον φίλο του.

Oh no he didn’t https://t.co/9ig1Ns5ytc

— Tobias Harris (@tobias31) September 6, 2019