Με τον χρόνο να μετρά αντίστροφα για το τέλος της πρώτης περιόδου ο Τζόσεφ έκλεψε την μπάλα, έκανε μια εκπληκτική ντρίπλα και σκόραρε από το κέντρο για τον Καναδά, για να γράψει το 31-13 και να βάλει το όνομα του στις καλύτερες φάσεις του παιχνιδιού.

.@Cory_Joe banks it from half court for the @TISSOT Buzzer Beater! #ThisIsYourTime#CanadaGotGame #FIBAWC @CanBball

https://t.co/U6RPjx3FuZ pic.twitter.com/1J65HqGWTX

— Basketball World Cup (@FIBAWC) September 7, 2019