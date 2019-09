Ρούμπιο και Ερνανγκόμεθ... πλήγωσαν την Ιταλία (vid)

Οι Ισπανοί τα... χρειάστηκαν κόντρα στην Ιταλία,αλλά εκμεταλλεύτηκαν την αστοχία των αντιπάλων και ειδικά του Μπελινέλι και πήραν την πρόκριση στα προημιτελικά.

Ρούμπιο και Χουάντσο Ερνανγκόμεθ είχαν από 15 και 16 πόντους αντίστοιχα, οδηγώντας στη νίκη τη ρόχα.

Δείτε μερικά καλάθια των 2 πρωταγωνιστών

@juanchiviris41 (16 PTS) and @rickyrubio9 (15 PTS) led @BaloncestoESP (4-0) to the Quarterfinals with a victory over Italy! #EspañaGotGame #FIBAWC pic.twitter.com/IpHZ4NJLWB

— NBA (@NBA) September 6, 2019