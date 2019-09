Το κουτί με τα...μαγικά άνοιξε για άλλη μια φορά ο Φακούντο Καμπάτσο κόντρα στη Βενεζουέλα.

Ο γκαρντ της Αργεντινής με μια έξοχη ασίστ πίσω από την πλάτη, έδωσε έτοιμο καλάθι στον Γκαρίνο.

Δείτε την έμπνευση του

.@facucampazzo within the back of his head! Assist of the #FIBAWC so far?!#ARGVEN @cabboficial pic.twitter.com/hZdMs4I0GD

— Basketball World Cup (@FIBAWC) September 6, 2019