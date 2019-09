Κίνα - Κορέα 77-73: Ντέρμπι με τα όλα του και μια «ανάσα» από τους Ολυμπιακούς Αγώνες! (pics & vid)

Μετά από μία έντονη αναμέτρηση, στην οποία η αδρεναλίνη χτύπησε... κόκκινο, η διοργανώτρια του Παγκοσμίου Κυπέλλου, Κίνα, ευτύχησε να πανηγυρίσει τη νίκη κόντρα στην Κορέα (77-73), μπροστά στο θερμό κοινό της!

Πέρα από τη νίκη, έχει μεγάλες πιθανότητες να πάρει την πρόκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2020 από την Ασία.

Η διαφορά στο σκορ του παιχνιδιού δεν ξέφυγε ποτέ σε διψήφιο αριθμό και αμφότερες οι ομάδες έδωσαν μια πραγματική «μάχη», μέχρι το τέλος.

Για την Κορέα ξεχώρισε ξανά ο Γκούνα Ρα με 21 πόντους και 12 ριμπάουντ κι ακολούθησαν οι Κιμ, Τσόι και Λι με 14, 12 και 12 πόντους, αντίστοιχα.

Το ματς

Έχοντας διαφορερικούς πρωταγωνιστές, η Κίνα πήρε προβάδισμα στα πρώτα λεπτά (9-2, 5'), αλλά εκεί η Κορέα έκανε σερί και με τους Λι και Ρα εφτασε στο 9-11 (7'). Ο ρυθμός έγινε γρήγορος και το δεκάλεπτο έληξε στο 19-18. Η Κίνα πέρασε μπροστά και πάλι με τον Γκουό (29-25, 15'), ο Ρα έδωσε προβάδισμα στην ομάδα του (31-32, 19'), αλλά Ρεν και Γι έκαναν το 35-32 για το ημίχρονο.

Η Κίνα έφτασε στο +7 (39-32, 22'), η Κορέα κατάφερε να πλησιάσει ξανά (48-47, 28') και να μείνει κοντά στο 30' (54-52). Το σκορ συνέχισε να εναλάσσεται γρήγορα, για να έρθει ξανά η ισοφάριση (68-68, 35'). Ο Ζουό τιμωρήθηκε με τεχνική ποινή για θέατρο και αποχώρησε από το ματς, με τον Λι να βάζει τη βολή (70-71, 38'), αλλά ο Γκουό βρήκε μόνος του διάδρομο και τελείωσε ωραία τη φάση για το 72-71 (39'). Λίγο αργότερα, βρήκε στόχο κι από τα 6.75μ για το 75-71, και ο Ζάο ακολούθησε για το 77-72. Ο Τσόι της Κορέας έκανε το τελικό 77-73 με 1/2 βολές.

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ: Η Κίνα είχε καλύτερο ποσοστό στα δίποντα (52%), σημείωσε 26 πόντους από τα 15 λάθη της Κορέας κι έκανε διπλάσια κλεψίματα (12).

ΕΚΑΝΑΝ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ: Ο Ζάο είχε 16 πόντους (6/8 σουτ) και ο Ζου 13 και 14 ριμπάουντ.

ΑΦΑΝΗΣ «ΗΡΩΑΣ»: Ο Γκουό ολοκλήρωσε το ματς με 16 πόντους, πετυχαίνοντας κρίσιμους πόντους στο τέλος κι έδωσε και 5 ασίστ.

ΠΕΡΑΣΑΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΚΟΥΜΠΗΣΑΝ: Τουλάχιστον πέντε παίκτες της Κορέας δεν βοήθησαν όσο θα έπρεπε.

ΣΗΜΕΙΟ-ΚΛΕΙΔΙ: Με το σκορ στο 70-71, ο Γκουό σημείωσε γρήγορα 5 σερί πόντους για το 75-71 και βοήθησε την μάδα του να φτάσει στη νίκη.

ΤΙ ΠΕΤΑΝΕ: Αμφότερες τα τρίποντα, καθώς συνολικά είχαν 12/50!

Η ΦΑΣΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ: Το τρίποντο του Γκουό!

