Η Σερβία κερδίζει με 40.7 πόντους διαφορά, πάνω και από τις ΗΠΑ του 1994 (pic)

Τι κάνει η Σερβία...

Οι ασταμάτητοι Σέρβοι ισοπεδώνουν όποιον βρουν στο πέρασμα τους και μετά την νίκη τους επί του Πουέρτο Ρίκο με 90-47 η διαφορά που κερδίζουν τους αντιπάλους τους σε αυτά τα τέσσερα ματς του Παγκοσμίου Κυπέλλου έχει φτάσει κατά μέσο όρο στους 40.7 πόντους. Αυτή είναι και η μεγαλύτερη διαφορά που έχει πάρει ομάδα σε τουρνουά, αφού είναι πάνω και από τις ΗΠΑ και την ομάδα του 1994, που μεταξύ άλλων είχε στις τάξεις της τους Σακίλ Ο' Νιλ, τον Ουίλκινς, τον Ρέτζι Μίλερ, τον Μούρνινγκ και πολλούς άλλους.

Η ομάδα του Σάσα Τζόρτζεβιτς, μέχρι τώρα, σκορπά τον φόβο στο πέρασμα της και σίγουρα είναι φαβορί για να φτάσει μέχρι το τέλος της διαδρομής.

