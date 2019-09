Πολωνία - Ρωσία 79-74: Μάγκικη ανατροπή και με το ένα... πόδι στους «8»! (pics & vid)

Σε μια από τις ευχάριστες εκπλήξεις του Παγκοσμίου Κυπέλλου εξελίσσεται η Πολωνία!

Η ομάδα του Μάικ Τέιλορ μπορεί να κυνηγούσε σε όλο το ματς τους Ρώσους στο σκορ, αλλά στην τελευταία περίοδο κατάφερε να ανατρέψει την εις βάρος της κατάσταση και τελικά να φτάσει σε μια μεγάλη νίκη!

Μετά από αυτό το αποτέλεσμα, η «Polska» έχει το αήττητο στην διοργάνωση και όπως όλα δείχνουν, θα «κονταροχτυπηθεί» με την Αργεντινή για την πρωτιά του ομίλου.

Ο Μικαΐλ Κουλάγκιν ήταν ο πρώτος σκόρερ για τους Ρώσους με 21 πόντους κι ακολούθησαν οι Βορόντσεβιτς και Αντόνοφ με 11 πόντους έκαστος και 10 και 8 ριμπάουντ, αντίστοιχα.

Το ματς

Η Ρωσία πήρε ένα προβάδισμα (5-10, 5') με τους Κουλάγκιν - Βορόντσεβιτς, αλλά ο Σοκολόφσκι λίγο αργότερα ισοφάρισε με βολές (13-13, 8'). Ο Μοτοβίλοφ με προσωπικές ενέργειες έδωσε πάλι προβάδισμα στο 10' (16-22). Η ομάδα του Μπαζάρεβιτς έφτασε σε διψήφια διαφορά (29-40, 18') με τον Καράσεφ να βοηθά σε άμυνα κι επίθεση, αλλά η Πολωνία έκανε μικρό σερί κι ο Πονίτκα «εκτέλεσε» για τρεις στο τέλος της δεύτερης περιόδου (34-40, 20').

Οι τυπικά γηπεδούχοι επέκτειναν το σερί τους στο τρίτο δεκάλεπτο με τον Βαζίνσκι να κάνει το 39-40 (23'). Βορόντσεβιτς και Κουλάγκιν ήταν οι μοναδικοί που συνέχιζαν να «παλεύουν» για τη Ρωσία (47-55, 28'). Η Πολωνία, όμως, δεν το έβαλε κάτω, μείωσε στο 30' (53-57) και στο 34' πέρασε μπροστά με επιμέρους 11-3 (64-60). Οι Ρώσοι ισοφάρισαν (64-64, 36'), μετά από χαμένες ευκαιρίες των αντιπάλων να ανοίξουν κι άλλο το σκορ, και προσπαθούσαν να περάσουν μπροστά (73-71, 39'). Ο Χριτσάνιουκ έβαλε λέι απ για το 75-71 (39'20'') και με μια ωραία επίθεση των Πονίτκα - Σελ το σκορ πήγε στο 77-71. Ο Βορόντσεβιτς μείωσε (77-74), αλλά ο Βαζίνσκι έκανε το τελικό 79-74 με 2/2 βολές.

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ: Η Πολωνία έκανε επιμέρους 26-17 στο τελευταίο δεκάλεπτο κι είχε 92% στις βολές (35/38).

ΕΚΑΝΑΝ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ: Ο Βαζίνσκι είχε 18 πόντους και ο Πονίτκα 14 και 9 ριμπάουντ.

ΑΦΑΝΗΣ «ΗΡΩΑΣ»: Ο Κούλιγκ μέτρησε 10 πόντους και 7 ριμπάουντ.

ΠΕΡΑΣΕ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΚΟΥΜΠΗΣΕ: Ο Ζούμπκοβ σε 19:41 είχε 1/6 σουτ.

ΣΗΜΕΙΟ-ΚΛΕΙΔΙ: Η Πολωνία έκανε επιμέρους 14-1 από το 29' (50-57) ως το 33' (64-58), για να περάσει μπροστά και τελικώς κατάφερε να μείνει ψύχραιμη στην πίεση της Ρωσίας.

ΤΙ ΠΕΤΑΝΕ: Η Πολωνία τα τρίποντα (6/23) και η Ρωσία τις βολές (13/19).

Η ΦΑΣΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ: Η τρομερή συνεργασία των Κόζαρεκ - Σελ!

