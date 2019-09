Η Ελλάδα... έστειλε την Αυστραλία στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2020! (pic)

Σημαντικό λόγο για να πανηγυρίζουν έχουν οι «Boomers» και το οφείλουν στην Ελλάδα!

Οι Αυστραλοί δεν πέρασαν μόνο αήττητοι στην δεύτερη φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου, αλλά προκρίθηκαν στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2020, μετά τη νίκη της «επίσημης αγαπημένης» επί της Νέας Ζηλανδίας!

Τα «καγκουρό» πήραν το μοναδικό «εισιτήριο» που υπήρχε για εκπρόσωπο της Ωκεανίας, καθώς θα τερματίσουν ψηλότερα από την Νέα Ζηλανδία στην κατάταξη.

BOOMERS | OLYMPIC BOUND.

Adding to a fantastic night for Australian basketball, the Boomers have officially qualified for the 2020 Tokyo @Olympics with Greece defeating New Zealand.

But first, there's work to be done in China.#GoBoomers #AustraliaGotGame #FIBAWC

— Basketball Australia (@BasketballAus) September 5, 2019