Οι Βραζιλιάνοι έπαιξαν ωραίο μπάσκετ κόντρα στο Μαυροβούνιο και μάλιστα υπήρξαν φάσεις που πρόσφεραν και θέαμα.

Ο Μαρσελίνιο Χουέρτας πάσαρε ψηλά στον Φελίσιο και ο σέντερ των Μπουλς κάρφωσε εντυπωσιακά.

Δείτε τη φάση...

If I had a dime for every @Huertas09's perfect assist I have witnessed I would be rich . #FIBAWC #BRAMNE@basquetebrasil

https://t.co/U6RPjx3FuZ pic.twitter.com/kNu9vcwgWL

— Basketball World Cup (@FIBAWC) September 5, 2019