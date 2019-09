Πιτίνο κατά Πέτροβιτς και αποθέωση Γιάννη: «Δείξε το παιχνίδι σου με Νέα Ζηλανδία φίλε!» (pic)

Ο Αμερικανός, πρώην προπονητής του Παναθηναϊκού ΟΠΑΠ και Hall Of Famer έγραψε χαρακτηριστικά στο twitter: «Η Βραζιλία νίκησε την Ελλάδα με έναν πόντο διαφορά στο τέλος και ο προπονητής τους έλεγε ότι κλώτσησε τον κ...ο ενός από τους καλύτερους παίκτες στον πλανήτη. Ένα από τα αγαπημένα μου πράγματα όσον αφορά τον Γιάννη, είναι ότι δεν θα έκανε ποτέ τέτοιο σχόλιο. Είναι πολύ ταπεινός. Δείξε το παιχνίδι σου με τη Νέα Ζηλανδία φίλε!»

Brazil beats Greece by one at the buzzer and the Coach boasts they kicked the ass of one of the best players on the planet. One of my favorite things about @Giannis_An34 is he would never make a comment like that. He carries himself with great humility. Bring it vs NZ big fella!

