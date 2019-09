Εκτός για πέντε μέρες ο Τέιτουμ, χάνει δυο αγώνες! (pic)

Ο Τέιτουμ τραυματίστηκε στον αγώνα με την Τουρκία και σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση της USA Basketball, θα μείνει εκτός δράσης για τις επόμενες πέντε μέρες και η κατάσταση του θα επανεκτιμηθεί τη Δευτέρα (9/9) όταν η Team USA θα δώσει τον δεύτερο αγώνα της στον β' γύρο.

Εφόσον, λοιπόν η Ελλάδα νικήσει τη Νέα Ζηλανδία και προκριθεί στους «16» ως δεύτερη από τον ΣΤ' όμιλο, ο Τέιτουμ δεν θα αγωνιστεί στο μεταξύ μας παιχνίδι στις 7 Σεπτεμβρίου. Επίσης, δεν θα παίξει στον αυριανό αγώνα των ΗΠΑ με την Ιαπωνία.

Jayson Tatum injury update from USA Basketball: He's out the next 5 days (at least 2 games) & will be reevaluated on Monday, Sept. 9, the day the U.S. plays its 2nd of 2 2nd round games.

— John Schuhmann (@johnschuhmann) September 4, 2019