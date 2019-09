Ο Σαλά Μεχρί δεν αγωνίζεται τυχαία τα τελευταία χρόνια στους Μάβερικς κι ας έχει περιορισμένο ρόλο.

Στο Παγκόσμιο Κύπελλο πραγματοποιεί σπουδαίες εμφανίσεις και άκρως θεαματικές.

Κόντρα στο Πουέρτο Ρίκο κάρφωσε με εντυπωσιακό τρόπο παρά την προσπάθεια της άμυνας.

Throwing it DOWN! @50Mejri with the poster dunk as @ftbb_tunisie takes the early lead. #PURTUN #TunisiaGotGame

https://t.co/U6RPjwM4Dr pic.twitter.com/VIbvRH4s2m

— Basketball World Cup (@FIBAWC) September 4, 2019