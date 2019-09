Στα τελευταία δευτερόλεπτα της παράτασης με την Τουρκία, ο παίκτης των Σέλτικς αποχώρησε υποβασταζόμενος από το παρκέ, καθώς γύρισε τον αστράγαλό του.

Ο Τέιτουμ θα κάνει εξετάσεις την Τετάρτη (04/09) για να διαπιστωθεί το μέγεθος του τραυματισμού του, με τον Γκρεγκ Πόποβιτς και το επιτελείο του να είναι σε... αναμμένα κάρβουνα για τα αποτελέσματα.

Πάντως, ο ίδιος ο παίκτης μετά τον αγώνα τόνισε πως νιώθει καλύτερα.

Here's Jayson Tatum's ankle injury at the end of Team USA's win over Turkey. pic.twitter.com/IrUadQz1DE

— Chris Forsberg (@ChrisForsberg_) September 3, 2019