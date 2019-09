Ο 29χρονος γκαρντ ύψωσε υποδειγματικά τη μπάλα στον νεαρό σέντερ και εκείνος κάρφωσε εμφατικά με alley oop!

Δείτε την χαρακτηριστική φάση που ξεσήκωσε το κοινό στη Νανζίνγκ.

.@kos_slou with 6 assists in 12 mins . Game Changer. @HellenicBf up by 10 at HT. #HellasGotGame #BRAGRE

https://t.co/U6RPjx3FuZ pic.twitter.com/PCnyGuuulZ

— Basketball World Cup (@FIBAWC) September 3, 2019