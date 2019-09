Ο Ινγκλς έχασε το πρώτο triple - double στην ιστορία του Παγκοσμίου Κυπέλλου για μια ασίστ! (vid)

Η Αυστραλία επικράτησε της Σενεγάλης με σκορ 81-68 και ο φόργουορντ των Τζαζ ολοκλήρωσε τον αγώνα με 17 πόντους (1/1 βολ., 2/2 δίπ., 3/3 τρίπ.), 10 ριμπάουντ και 9 ασίστ στα 31:04 που έμεινε στο παρκέ.

Έτσι έχασε την ευκαιρία να γράψει ιστορία με το πρώτο triple - double στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Joe Ingles finishes the game with 17 points, 10 rebounds, 9 assists, falling just one assist short of a triple-double. A first ever triple-double in the history of the FIBA Basketball World Cup, too...

(At least since 1994, when boxscores were introduced to this event.)#FIBAWC

— Igor Curkovic (@IgorCurkovic) September 3, 2019